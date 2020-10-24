Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала підтягнуті форми в одній білизні зі смужок

Спортсменка дуже популярна в мережі завдяки своїм видатним формам. На своїх фото в Instagram дівчина не тільки не приховує своє тіло, але ще і з гордістю його демонструє. Модель довгі роки тренувалася, щоб отримати ідеальний результат.

Більш того, фітнес-красуня отримала титул Міс «найкрасивіших сідниць», після чого Сьюзі почали називати виключно так фактично під кожним її знімком.

На новому фото спортивна красуня в черговий раз продемонструвала, як виглядає її підтягнута фігура після тренувань в залі і показала себе у всій красі. З кожним таким фото на Кортез все менше і менше одягу, а білизна вже давно пішло за рамки пристойного. Дівчина одягла нижню білизну, що складається з одних лише білих смужок і зовсім нічого не приховує.

Ось що пишуть в мережі на представлений Сьюзі кадр:

«Бесстыдница розкішна😍😘; ви немов расцветаете, це так красиво🌹🌹💜; мила дівчинка, від тебе просто не відірватися😍😛❤️; мені здається, це дуже сміливо🙃; ви повинні продовжити цей фотосет😍👌; Поцілунок Сюзі 😍❤️; Смачна кобилка !!! 😜 🔥 💣 🍑 ; Красива Сюзі❤️😘 😘; чудово💖; Привіт, Сьюзі, ти витрачаєш багато гламуру; яка красива жінка. Елегантно і мило, яке чудове фото ❤; Привіт моя любов 😍❤️🇲 🇽».

Ми також писали, що Кортез не любить скромничати і завжди публікує досить сміливі і навіть провокативні кадри на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Дівчина володіє ефектною зовнішністю. Завдяки постійним заняттям спортом, їй вдалося домогтися неймовірної фігури і приховувати Сьюзі її не любить.

Брюнетка завжди підкреслює сідниці всілякими бікіні, незвичайним білизною і показує себе з вигідного ракурсу, як і в цей раз. Дівчина повернулася спиною до камери в досить тоненькому червоному боді, який зовсім не приховував її форми, а навпаки – лише підкреслював їх.

Кортез вдалося знову привернути увагу фанатів завдяки пружним сідницям.

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць постала перед камерою відразу після душу.

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