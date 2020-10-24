Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", показала свою чарівну подружку

Як повідомляє Politeka.net, модель Анастасія Квітко має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих нарядах.

Крім того, вона часто показує знімки своїх подружок-красунь. Кілька годин тому у мережі Instagram вона познайомила своїх підписників з чарівною Авою Фіоре.

Ава позує в спокусливому червоному купальнику, який ледь прикриває її знамениті форми. Кілька гудзиків спереду розстебнуті, що дозволяє побачити її пишний бюст.

Втім, сама подружка Квітко не особливо намагається їх прикривати, навіть навпаки - вона позує, пікантно прогинаючись і роблячи акцент на пишних грудях, тонкої талії і видатних сідницях.

Завершують пляжний образ тонкі браслети і золотий годинник. Волосся вона розпустила і уклала великими хвилями, а від макіяжу також вирішила не відмовлятися.

Користувачі мережі оцінили по достоїнству подружку Анастасії Квітко, залишивши для дівчини компліменти.

"Вона чудова😍 😘", "прекрасна принцеса😱", "вау, вогонь🔥", "хтось зателефонуйте в пожежну частину, кличте пожежних тому що це вогонь !!! ))) 🍈 ", "Ти змушуєш мене мріяти кожен день! 😍".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні.

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику.

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів.