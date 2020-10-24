Відома українська виконавиця Настя Каменських, також відома як NK, обожнює епатувати публіку

Дуже часто вона викладає в соцмережі шокуючі знімки, які іноді вражають своїм одкровенням. Так і сьогодні Настя показала, який у неї був ранок, повідомляє Politeka, посилаючись на Instagram зірки.

На знімку Каменських ніжно обіймає свого чоловіка Потапа. На її обличчі - ні краплі косметики, дівчина щасливо посміхається, притулившись щокою до голови чоловіка.

"Моє Доброго ранку любов починається так кожен день", - підписала знімок знаменитість.

Фанати по-різному відреагували на цей пост, деяким подобається фото співачки з чоловіком, але знайшлися і хейтери, які розкритикували Настю за те, що вона виставляє почуття напоказ. Були й ті, хто помітив, що у Каменських на знімку нібито різні брови.

"Ну на кінець то ...згадала, що у неї чоловік є!!! Настюха щось брови різні... Розбила сім'ю і рада.. Скоро і від тебе збігить улюблені, красиві, щасливі!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Будьте завжди такими закоханими в життя!!! 👏🏻👏🏻🙌🏻🙌🏻😘😘 Настя і ведмідь 😂 Які ви класнючі... ❤️ А для кого ви пишіть англійською? Для ваших українських слухачів? 😍 😍 Любов ви Наша А погляд який щасливий!!!!❤️👏 👍Будь завжди такою .......",- написали вони.

Раніше ми писали, що Настя Каменських показала важливий елемент свого ранку. Артистка новий знімок на своїй сторінці в "Instagram".

"Good food = good mood 😂 сьогодні мене чекає супер насичений день! 🌪 Стільки всього потрібно встигнути! Але спочатку-сніданок", - написала артистка.

На опублікованому фото Каменських відображена в легкій білій сукні з рюшами. Схоже, що позує вона без макіяжу. Образ доповнює білий лак на нігтях і тонке прикраса на шиї.

Нагадаємо, Каменських за спиною Потапа присоромили за непристойний жест, ганебне фото: "нехай Настюха руку дістане!"

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