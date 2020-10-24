Одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебі Ретчфорд порадувала яскравим і незабутнім перевтіленням

Як повідомляє Politeka.net, Ебігейл Ретчфорд стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу.

Модель не боїться експериментувати зі своїми образами і постає перед шанувальниками часом в найвідвертіших нарядах. Кілька годин тому вона показала в Instagram знімок, на якому постала в нижній білизні.

Ебі виклала відверте фото, на якому постала напівоголеною. Дівчина одягла для зйомки білу мереживну нижню білизну, яка ледь стримувала апетитні груди моделі. Образ Ебі доповнили пишні локони, довгі сережки, а також макіяж в бежево-пісочних тонах.

Ретчфорд сидить на підлозі, повернувшись обличчям до камери, спокусливо прогнувшись і демонструючи свої пишні форми у всій красі.

Шанувальники написали зірці масу приємних слів, відзначивши як її надзвичайну красу, так і спокусливу фігуру.

"Така чудова ❤️", " досконалість, богиня, спокусниця😍", " ти карколомно виглядаєш, ангел, а не жінка🔥", " занадто багато чарівності🙂 🔥", "Такое чудове і дивовижне тіло😍 👌", "ефектні вигини чудова! 😍".

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

Як Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

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