Одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебі Ретчфорд порадувала яскравим і незабутнім перевтіленням
Як повідомляє Politeka.net, Ебігейл Ретчфорд стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу.
Модель не боїться експериментувати зі своїми образами і постає перед шанувальниками часом в найвідвертіших нарядах. Кілька годин тому вона показала в Instagram знімок, на якому постала в нижній білизні.
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Ебі виклала відверте фото, на якому постала напівоголеною. Дівчина одягла для зйомки білу мереживну нижню білизну, яка ледь стримувала апетитні груди моделі. Образ Ебі доповнили пишні локони, довгі сережки, а також макіяж в бежево-пісочних тонах.
Ретчфорд сидить на підлозі, повернувшись обличчям до камери, спокусливо прогнувшись і демонструючи свої пишні форми у всій красі.
Шанувальники написали зірці масу приємних слів, відзначивши як її надзвичайну красу, так і спокусливу фігуру.
"Така чудова ❤️", " досконалість, богиня, спокусниця😍", " ти карколомно виглядаєш, ангел, а не жінка🔥", " занадто багато чарівності🙂 🔥", "Такое чудове і дивовижне тіло😍 👌", "ефектні вигини чудова! 😍".
Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".
Як Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".
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