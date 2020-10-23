Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала сміливий образ в прозорій сукні

Модель стала відома задовго до того, як почала вести Instagram. Однак справжню популярність отримала вже після ведення сторінки в соціальній мережі. П'ять років тому Демі змінила своє життя, після того, як переїхала з Великобританії в Америку.

У США Роуз почала брати участь в реаліті-шоу Taz's Models. У ньому красиві дівчата жили в Майамі в одному будинку, тренувалися, доглядали за собою і брали участь у фотозйомках. Після цього Демі почали запрошувати до відомих журналів.

Роуз донині знімається для чоловічих глянців, рекламує одяг і сміливо з'являється на публіці в прозорих костюмах. Цей раз не був винятком. Роуз блиснула фігурою в тонкому і прозорому платті зі "срібла" і показала при цьому сідниці, нітрохи не соромлячись камери. Дівчина повернулася спиною, щоб шанувальники розглянули все найцікавіше:

"Дівчинка сонце😍 😍 😍; хороший Видок; Малятко просто золотце; я згоден 8); mamasota me la pido😍 😈 🔥 😍; справді? Святі речі, подайте дівчині одяг; вражаючий образ; отримайте свій одяг; Mi amor❤; мрії .. відмінні🌹 🌹 🌹; відмінно❤️; смакота; красива булочка, гаряча фігура👅; показати фронт треба; дуже добре. ..; Вау ... Супер ... 🔥🔥🔥😍».

Також ми писали, що Демі з гордістю показує, як виглядає без дієт і вправ. Дівчина не робила пластики, а тому її природна краса привертає все більше уваги в соціальній мережі. На простому Селфі дівчина зробив акцент на бюсті в бежевому бра і досить акуратним і милим коштовностей, що доповнили її образ.

Ось що пишуть в мережі:

"Твої очі прекрасні❤️; Краса перевантажена🌷 ⚘ ⚘ ⚘ 😍 😚; буфера до непритомності просто; Покахонтас цікава Іноземна Краса; удачі, гарячі малятка; Моніка Беллуччі?; Ти лисиця!; Гарне обличчя💖; чому тобі сумно, дорога 💖; Так мило і мило; Mamasita hermosa😍; О, як мило !!!; Так гаряче; так мило 💐" »

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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