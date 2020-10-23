Дощова погода поступово повертається до України

Про це попередила синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

Вона зазначила, що завтра, 24 жовтня, у більшості українських регіонів буде відносно тепла погода та без опадів.

Найбільше не пощастить мешканцям Харківщини та північних регіонів, де можливі дощі.

"Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, помірний. Температура повітря у суботу протягом дня +12+18 градусів, трохи нижче, +11+14 градусів буде на Сумщині, на Півдні, ясно, тепліше +16+22 градуси", - попередила синоптик у своєму особистому мікроблозі.

Що стосується столиці, то завтра, 24 жовтня, у Києві пройдуть дощі, а небо затягне хмарами. Але погода вже виправиться наступного дня, коли вигляне сонечно.

"У Києві завтра буде хмарно, навіть подекуди трохи з дощем, а ось у неділю очікується чудова погода - сухо, з красивими ранковими туманами, вдень із сонечком. Температура повітря у суботу +16 градусів, у неділю близько +14 градусів", - резюмувала Наталка Діденко, оприлюднюючи свіжий прогноз погоди.

Раніше ми попереджали про те, якою буде зима у цьому році.

За прогнозами синоптиків, зима буде теплою і безсніжною. При цьому можуть бути морозні дні, але так холодно, як це бувало раніше, вже не буде.

"Враховуючи наші історичні дані, то ми можемо сказати, що всі останні зими, останні 30 років - вони всі вище кліматичної норми. А останні зими - взагалі вже відрізняються від кліматичної норми", - зазначила кліматолог Олена Донич.

Щодо зими чіткі прогнози поки давати рано, так як через зміни клімату довіряти прогнозам можна тільки на 3-5 днів. Але синоптики припускають, що снігу в Україні цієї зими не буде або буде мало.

Нагадаємо, що частина України піде під воду, клімат змінюється: які райони можуть повністю зникнути.

Як повідомляла Politeka, погода дасть українцям перепочити, влаштувавши приємний сюрприз: які регіони пригріє сонце.

Також Politeka писала, що масштабна повінь загрожує Одеській області, зроблено попередження: які райони затопить.