Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес показала розкішний образ у білій міні-сукні

На новому фото, нещодавно представленому в Instagram одним з фан-акаунтів, видно, що Дженніфер виглядає дуже молодо і свіжо. Саме це залишається однією з причин бурхливого обговорення зовнішнього вигляду знаменитості. Кожна прихильниця Лопес знає, що для подібного зовнішнього вигляду потрібно багато працювати над собою.

Лопес не тільки чи не кожен день потіє в залі, але ще і слід суворим вказівкам дієтолога, не їсть цукор взагалі, не п'є алкоголь, каву і навіть чай. Співачка впевнена, що дані напої сприяють швидкому старінню шкіри і роблять її колір жухлим і блідим.

На фото Лопес наочно демонструє, як можна виглядати в п'ятдесят один рік – струнко, яскраво і набагато молодше свого віку. У Білій дизайнерській сукні довжини міді Лопес постала перед дзеркалом, злегка відсунувшись убік, щоб показати і вид ззаду. Сукня з тонкими білими стрічками на стегнах змогла підкреслити красу співачки, а також і факт того, що в даному вбранні Лопес довелося позувати без білизни. У коментарях шанувальники тут же відзначили, що від спека зірки у неї навіть "стегна горять".

Раніше ми писали, що в 51 рік Лопес може похвалитися розкішною фігурою і неймовірно підтягнутою шкірою. На думку шанувальників і колег, зірка знає секрет вічної молодості. Так, деякі також відзначають, що під час вечірок з Лопес не розгуляєшся – слідуючи здоровому способу життя, вона не курить, не п'є і навіть відмовилася від кави і чаю.

Щоб тримати себе у формі, Лопес багато тренується в спортзалі і відмовляється від дієт на користь правильного харчування. На представлених на фан-акаунті в Instagram фото добре видно, як виглядає зірка під час концерту. Викладаючись на повну, Лопес виглядає блискуче.

"Розкішна жінка, на неї треба рівнятися❤❤️❤️; щасливої неділі красивого дня; красива і дуже приваблива жінка, просто таки ідеальна спонтанна любов💜 Ей, ти ж нічого не приховала?💜 💋 ; Щасливої неділі, я не буду занадто грати з тобою👍 👌 👊; така красива🌹 😘 😘; хмммм щасливої неділі. Спасибі за тебе :); чарівна і мила спонтанна чудова леді любов 💕".

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