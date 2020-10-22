40-річна популярна актриса Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, пограла з легкою тканиною

Знаменитість побалувала шанувальників видами на своє оголене тіло, повідомляє Politeka.net. Красуня постала в яскравому купальнику посеред блакитної води.

Куриленко тримала в руках кольорове парео, яке майоріло на вітрі. Грайлива кокетка опустила очі і посміхнулася.

Доповнила образ яскрава квітка у волоссі.

Тонка талія, стрункі ніжки і, в цілому, фантастична красуня виглядала заворожуюче.

Мій спогад, коли я була моделлю і молодшою! 📷", - написала Куриленко.

За годину пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Молода і прекрасна", «Хусточка прикольна», «ідеально, бездоганно, досконала, дуже гарна», «не постаріла з тих пір», «Так красиво», «чудова актриса», «Вау, так красиво і так прекрасно з цією природною статурою "," чудово", " ти ще молода, красива і сповнена життя .... ❤ ️ ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Куриленко похвалилася ідеальною фігурою, вибравши чорну облягаючу футболку. Видно, як красиві принади випирали з одягу.

Також для свого виходу Ольга вибрала світлу плісировану спідничку. Завершили образ різні аксесуари.

Раніше повідомлялося, що Ольга Куриленко показала свого новонародженого сина Олександра Макса Гораціо. Хлопчику цього року виповнилося вже п'ять років.

"❤️З Днем Народження Мого Найулюбленішого хлопчика на світі! Ти народився 5 років тому, і я люблю тебе все більше і більше з кожним днем. 🥰", - тепло привітала сина Ольга.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко засвітила соковиті принади в одній білизні: це фото зводить з розуму.

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко вигнулася у відвертій позі, показавши себе у всій красі: «Ух, гаряче».