"Наші люди, я вважаю, сильно розслабилися"

В Україні можуть посилити покарання для тих, хто всупереч вимогам не носить маски в громадських місцях

Про необхідність посилити покарання для порушників карантину заявив президент України Володимир Зеленський під час свого інтерв'ю чотирьом українським телеканалам.

Голова держави вважає, що порушників потрібно штрафувати відразу на місці, без рішення суду. Однак, для цього потрібно внести зміни до законодавства, а, за словами Зеленського, робити це до виборів депутати не хочуть.

"Наші люди, я вважаю, сильно розслабилися. Я розумію, що втомилися, але не носити маски неправильно. Зміни в законодавстві повинні бути. Повинні знати: не носиш маску – відразу можна штрафувати", - підкреслив президент.

Він також зазначив, що ще більшу небезпеку становить масове скупчення десятків тисяч людей на концертах. За словами Зеленського, хвиля захворюваності китайським вірусом вже пішла в багатьох великих містах саме через масові заходи.

Варто відзначити, що в Кабміні представили новий законопроект, який зобов'язує українців не просто носити маски в громадських місцях, а й робити це правильно. Так, штраф за носіння маски неналежним чином повинен скласти 170 гривень. При цьому повторне порушення обійдеться вже у 255 гривень.

Уточнюється, що такі штрафи будуть більш посильними для українців, але в той же час залишаться неприємними.

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