Кліматологи розповіли, якою буде зима в Україні, і чи варто чекати морози і сніг

Кліматолог Олена Донич у коментарі УНН зазначила, що цього року зима в Києві буде дуже схожа на попередню зиму. Це означає, що вона буде теплою і безсніжною. При цьому можуть бути морозні дні, але так холодно, як це бувало раніше, вже не буде.

"Враховуючи наші історичні дані, то ми можемо сказати, що всі останні зими, останні 30 років - вони всі вище кліматичної норми. А останні зими - взагалі вже відрізняються від кліматичної норми", - зазначила Донич.

За її словами, грудень і січень сильно потеплішали. Холоди можливі, хіба що, в лютому. Донич нагадала, що в 2019 році метеорологічна осінь прийшла до Києва 18 вересня, але потім настало бабине літо, яке затрималося в Україні на тривалий період. На даний момент в Україні холодніше, ніж було в минулому році. Однак бабиного літа, за словами кліматологів, у столиці ще не було.

Щодо зими чіткі прогнози поки давати рано, так як через зміни клімату довіряти прогнозам можна тільки на 3-5 днів. Але синоптики припускають, що снігу в Україні цієї зими не буде або буде мало.

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