Американська фітнес-модель Ана Чері показала стильний образ в ніжно-бежевій сукні і шовку

Спортсменка звикла показувати себе в лосинах з різнобарвним принтом і коротеньких топах, ледь прикривають бюст. Так як вона відкрила власний магазин одягу, більшість її фото демонструють саме спортивні образи для занять фітнесом.

Цього ж разу Ана зі спортивної фітнес-красуні перетворилася на ніжну дівчину, що прогулюється на вулиці в коротенькій сукні з атласу. Бежевий колір наряду дуже вигідно підкреслив бронзову шкіру.

Засмагла модель з вимазаним шиммером тілом приспустила рукава міні-сукні і показала також бюст у всій красі. При цьому легкий макіяж був зовсім непомітним.

Ось що пишуть в мережі з приводу незвичного образу Ани:

"Прекрасна принцеса😍 💘 🌹 😘; така приголомшлива дівчина; я люблю тебе моя чудова дружина; ніколи ще це не виглядало так романтично😛 🔥; сопаіпія, Збризнута медом, більше підходить до Вашого бронзового образу Sony😍; мені подобається твій пост, я люблю тебе; ти дуже мила♥️♥; а як щодо макіяжу?; Дуже добре . .. камера тебе точно любить; виглядає приголомшливо🤩 🔥; Я бачив свою Чері😍».

Так ми писали, що вперше за довгий час спортсменка вирушила на відпочинок в Мальдіви разом з подругами. По прибуттю Чері почала розповідати, як проводить час з подругами, вивчає безлюдні пляжі і насолоджується самотою.

Сьогодні ж фітнес-красуня показала новий кадр з розкішного відпочинку і дала цінну пораду шанувальникам:

"Доброго ранку, Добрий день і на добраніч! 💕 Я знаю, що всі говорять "неділя для відпочинку", але чому не у вівторок? Я думаю, що якщо ви відчуваєте себе пригніченим або просто потребуєте певної турботи про себе, якщо ви тренуєтеся, читаєте книгу або просто проводите час на самоті, вам слід це зробити! Незалежно від дня.

Щоб залишатися душевно щасливим, не чекайте вихідних, якщо вам це потрібно, зробіть це. Життя занадто коротке, щоб завжди чекати вихідних. Добре, це моя порада в будь-якому випадку 🤗 💚 хорошого вівторка, друзі!",- написала Ана.

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