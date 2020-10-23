Американская фитнес-модель Ана Чери показала стильный образ в нежно-бежевом платье и шелка

Спортсменка привыкла показывать себя в лосинах с разноцветным принтом и коротеньких топах, едва прикрывающих бюст. Так как она открыла собственный магазин одежды, большинство ее фото демонстрируют именно спортивные образы для занятий фитнесом.

В этот же раз Ана из спортивной фитнес-красотки превратилась в нежную девушку, прогуливающуюся на улице в коротеньком платье из атласа. Бежевый цвет наряда очень выгодно подчеркнул бронзовую кожу Чери.

Загорелая модель с измазанным шиммером телом приспустила рукава мини-платья и показала также бюст во всей красе. При этом легкий макияж был совсем незаметным.

Вот что пишут в сети по поводу непривычного образа Аны:

«Прекрасная принцесса 😍💘🌹😘; Такая потрясающая девушка; Я люблю тебя моя великолепная жена; никогда еще это не выглядело так романтично😛 шалость удалась🔥; Сопаипия, сбрызнутая медом, больше подходит к вашему бронзовому образу Sony 😍; Мне нравится твой пост, я люблю тебя; ты очень милая ♥ ️ ♥ ; А как насчет макияжа?; Очень хорошо ... камера тебя точно любит; Выглядит потрясающе 🤩🔥; Я видел свою чери 😍».

Такде мы писали, что впервые за долгое время спортсменка отправилась на отдых в Мальдивы вместе с подругами. По прибытию Чери начала рассказывать, как проводит время с подругами, изучает безлюдные пляжи и наслаждается уединением.

Сегодня же фитнес-красотка показала новый кадр из роскошного отдыха и дала ценный совет поклонникам:

«Доброе утро, добрый день и спокойной ночи! 💕 Я знаю, что все говорят «воскресенье для отдыха», но почему не во вторник? Я думаю, что если вы чувствуете себя подавленным или просто нуждаетесь в некоторой заботе о себе, если вы тренируетесь, читаете книгу или просто проводите время в одиночестве, вам следует это сделать! Независимо от дня.

Чтобы оставаться душевно счастливым, не ждите выходных, если вам это нужно, сделайте это. Жизнь слишком коротка, чтобы всегда ждать выходных. Что ж, это мой совет в любом случае 🤗💚 хорошего вторника, друзья!», - написала Ана.

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