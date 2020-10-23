Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала стильний образ в гірчичному костюмі

Демі подобається показувати в соціальній мережі Instagram стильні фото, на яких вона позує під час відпочинку в самих різних образах. Так як дівчина рекламує бікіні і купальники, більшість її фото зроблені на пляжі або біля басейну.

При цьому кадри, на яких Роуз позує в іншому одязі обговорюються не менш бурхливо, адже таких в профілі моделі не так багато.

Так, на одному з подібних знімків Демі підкорила видом в сукні гірчичного кольору і з мінімальним макіяжем на обличчі. Зірка приміряла досить оригінальний наряд, на якому від стегна і до самих грудей були досить широкі розрізи, крізь які було видно її тіло.

Таким чином модель показала не тільки стегна і талію, але ще і бюст. Зігнувшись на диванчику, вона виглядала дуже витончено, що і відзначили фанати в мережі:

"красива чудова жінка; у Вас з Белою тіло захоплення😘 💯; ти зірка, ти сяєш ...; Дуже хороша дитина; все для фронту, красуня; Хермса, елегантна в жовтій сукні, залита напівсвітлом, якою вона і повинна була бути, з усім цим чарівністю контрасту і бажання; нарешті класне фото 😂; Як красиво🤪 🤪 💋 💋 😍 😍; обожнюю цю красиву картинку !!! 💗 💕 ; Як красиво❤️😘; Так прекрасно; як у тебе вийшла така хороша фігура; Вгадай, чоловіки лежать у твоїх ніг😉 😘».

До цього Демі Роуз вирішила показати незвичний для себе образ. Найчастіше зірка показує фото в соціальній мережі Instagram, на яких позує в одному купальнику або мереживній білизні. Так як модель не любить приховувати своє тіло, більшість з нарядів дівчини з глибокими декольте, вирізами на стегнах або занадто відкриті.

На одному з фото Роуз продемонструвала, як пишуть шанувальники, бунтарську вдачу, адже приміряла Латексні штани на шнурівці до самої талії, а також одягла бежеву майку на тонких лямках з сміливим вирізом на бюсті.

Яскраво посміхаючись в об'єктив, Демі злегка схилилася вперед і як би показала тим самим свої груди у всій красі. Ось що пишуть в мережі з приводу побаченого.

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