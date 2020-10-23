Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала стильный образ в горчичном костюме

Деми нравится показывать в социальной сети Инстаграм стильные фото, на которых она позирует во время отдыха в самых разных образах. Так как девушка рекламирует бикини и купальники, большинство ее фото сделаны на пляже или у бассейна.

При этом кадры, на которых Роуз позирует в другой одежде обсуждаются не менее бурно, ведь таковых в профиле модели не так много.

Так, на одном из подобных снимков Деми покорила видом в платье горчичного цвета и с минимальным макияжем на лице. Звезда примерила довольно оригинальный наряд, на котором от бедра и до самой груди имелись довольно широкие разрезы, сквозь которые было видно ее тело.

Таким образом модель показала не только бедра и талию, но еще и бюст. Изогнувшись на диванчике, она выглядела очень изящно, что и отметили фанаты в сети:

«красивая чудесная женщина; У вас с Беллой тело восторга 😘💯; Ты звезда, ты сияешь ...; Очень хороший ребенок; Все для фронта, красотка; Хермса, элегантная в желтом платье, залитая полусветом, какой она и должна была быть, со всем этим очарованием контраста и желания; Наконец-то классное фото 😂; Как красиво 🤪🤪💋💋😍😍; Обожаю эту красивую картинку !!! 💗💕; Как красиво ❤️😘; Так прекрасно; Как у тебя получилась такая хорошая фигура; Угадай, мужчины лежат у твоих ног😉😘».

До этого Деми Роуз решила показать непривычный для себя образ. Чаще всего звезда показывает фото в социальной сети Инстаграм, на которых позирует в одном купальнике или кружевном белье. Так как модель не любит скрывать свое тело, большинство из нарядов девушки с глубокими декольте, вырезами на бедрах или слишком открытые.

На одном из фото Роуз продемонстрировала, как пишут поклонники, бунтарский нрав, ведь примерила латексные брюки на шнуровке до самой талии, а также надела бежевую майку на тонких лямках с смелым вырезом на бюсте.

Ярко улыбаясь в объектив, Деми слегка склонилась вперед и как бы показала тем самым свою грудь во всей красе. Вот что пишут в сети по поводу увиденного.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике