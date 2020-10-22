Українці виявилися в кілька разів біднішими, ніж жителі Російської Федерації

Про це йдеться у свіжому звіт, який був опублікований Міжнародним валютним фондом.

Так, авторитетні експерти вирішили проаналізувати стан світової економіки за жовтень 2020 року.

Виявилося, що українці майже в три рази бідніші, ніж росіяни, оскільки дохід на душу населення в нашій країні склав $3424/на рік.

Цей показник в три рази менше, ніж в Росії, де він тримається на позначці в $9972.

Згідно зі свіжими даними, які були представлені у звіті МВФ, подушевий дохід в Україні виявився дорівнює $3424, в Білорусі - $6133, в Узбекистані - $1762, в Казахстані - $8781, в Росії - $9972.

Згідно з цифрами Держстату, в серпні розмір середньої зарплати впав на 3% до 11446 гривень. Але в цілому за рік розміри виплат зросли майже на 10%.

Найвищий рівень середньої зарплати зафіксовано в Києві (16795 грн), найнижчий – на Чернігівщині (8996 грн).

Відзначимо, що розмір середньої зарплати по Російській Федерації становить майже 50 тисяч рублів (трохи більше 18 тисяч гривень).

Також ми розповідали, що в Україні є вакансії, де фахівцям готові платити навіть по 55 тисяч щомісяця. Незважаючи на карантин, від 40 тисяч гривень на місяць стартують зарплати IOS-програміста, а по 52 і 55 тисяч гривень роботодавці готові платити Python-програмісту і Мagento-програмісту відповідно.

Більш того, як запевняють експерти ринку праці, ця тенденція збережеться і далі.

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