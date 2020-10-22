Гривня завдасть нищівного удару по долару, НБУ оновив курс: яких цифр чекати в обмінниках

Курс валют порадує українців тимчасовим зміцненням гривні по відношенню до "зелених".

22 жовтня гривня здивує різким стрибком.

Так, згідно з даними НБУ, 1 долар у четвер можна буде купити за 28,27 Гривень, в той час, як днем раніше його продавали за 28,37 гривень. Таким чином, всього за один день «зелені» втратили 10 копійок в ціні.

Євро, на відміну від долара, не збирається падати. За день європейська валюта зміцніє на 3 копійки і буде продаватися по 33,53 гривні за 1 одиницю.

Посилення карантину: у Кабміні попередили українців, «Якщо продовжимо…»

Українцям загрожує новий локдаун, якщо люди не будуть дотримуватися правил карантину, і ситуація із захворюваністю в країні буде погіршуватися.

Про це заявив Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчинов під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

"Якщо ми будемо дотримуватися всіх вимог щодо соціального дистанціювання, носіння масок в громадському просторі, дотримання самоізоляції в разі підозри на коронавірусну інфекцію, ми уникнемо "локдауна". Якщо ми продовжимо ігнорувати ці вимоги, можливо все", - заявив він.

Він зауважив, що при погіршенні ситуації із захворюваністю китайським вірусом «можливі різні варіанти». Немчинов також нагадав про те, що перезапуск економіки після першого локдауну і перехід на адаптивний карантин далися Україні дуже нелегко.

Зіткнення з поліцією сталися в центрі Києва: в хід пішли димові шашки

Шевченківський райсуд Києва в середу, 21 жовтня, ще на два місяці залишив під вартою Андрія "Ріффмастера" Антоненка, обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Щодо інших підозрюваних яни Дугар і Юлії Кузьменко суд також продовжив їм запобіжні заходи — цілодобовий домашній арешт для Кузьменка і особисте зобов'язання для Дугар.

Під час засідання під будівлею суду спалахнули сутички.

Виїзд з території Шевченківського районного суду перекрила група активістів, які підтримують Антоненка. Вони закрили ворота на територію і перекрили одним з авто виїзд.

Учасники акції на вулиці слухали рішення суду, яким Антоненка залишили під вартою. І коли з території суду спробувала виїхати поліцейська машина-почалися зіткнення.

Силовики спробували розблокувати виїзд, учасники акції чинили опір і застосовували петарди і димові шашки.

Виверження вулкана на Камчатці потрапило на відео

На Камчатці почалося виверження вулкана Безіменний. Те, що відбувається зафіксувала Автономна камера відеоспостереження на пункті «Кірішев». Відповідні кадри опублікувала в YouTube геофізична служба півострова.

Система сейсмічного моніторингу зафіксувала вибух 22 жовтня о 8:22 за місцевим часом. За попередньою оцінкою, висота попелового викиду склала близько 10 кілометрів.

"Оскільки вулкан в даний час частково закритий хмарністю, більш точна оцінка масштабу виверження з'явиться тільки з появою супутникових даних», — пояснили в Камчатському філії єдиної Геофізичної служби РАН.

Відзначається, що в даний час відбувається одночасне виверження двох сусідніх вулканів — Ключевського і Безіменного».

Нагадаємо, на Філіппінах сталося потужне виверження вулкана Тааль.

Як повідомляла Politeka, профільними експертами було зафіксовано нове виверження вулкана Етна.

Також Politeka писала, що Камчатський вулкан Шивелуч викинув стовп попелу.