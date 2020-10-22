Гривна нанесет сокрушительный удар по доллару, НБУ обновил курс: каких цифр ждать в обменниках

Курс валют порадует украинцев временным укреплением гривны по отношению к «зеленым».

22 октября гривна удивит резким скачком.

Так, согласно данным НБУ, 1 доллар в четверг можно будет купить за 28,27 гривен, в то время, как днем раньше его продавали за 28,37 гривен. Таким образом, всего за один день «зеленые» потеряли 10 копеек в цене.

Евро, в отличие от доллара, не собирается падать. За день европейская валюта окрепнет на 3 копейки и будет продаваться по 33,53 гривны за 1 единицу.

Ужесточение карантина: в Кабмине предупредили украинцев, «Если продолжим…»

Украинцам грозит новый локдаун, если люди не будут соблюдать правила карантина, и ситуация с заболеваемостью в стране будет ухудшаться.

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов во время брифинга по итогам заседания правительства.

«Если мы будем соблюдать все требования по социальному дистанцированию, ношению масок в общественном пространстве, соблюдению самоизоляции в случае подозрения на коронавирусную инфекцию, мы избежим "локдауна". Если мы продолжим игнорировать эти требования, возможно все», - заявил он.

Он заметил, что при ухудшении ситуации с заболеваемостью китайским вирусом «возможны различные варианты». Немчинов также напомнил о том, что перезапуск экономики после первого локдауна и переход на адаптивный карантин дались Украине очень нелегко.

Столкновения с полицией произошли в центре Киева: в ход пошли дымовые шашки

Шевченковский райсуд Киева в среду, 21 октября, еще на два месяца оставил под стражей Андрея "Риффмастера" Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В отношении других подозреваемых Яны Дугарь и Юлии Кузьменко суд также продлил им меры пресечения — круглосуточный домашний арест для Кузьменко и личное обязательство для Дугарь.

Во время заседания под зданием суда вспыхнули столкновения.

Выезд с территории Шевченковского районного суда перекрыла группа активистов, которые поддерживают Антоненко. Они закрыли ворота на территорию и перекрыли одним из авто выезд.

Участники акции на улице слушали решение суда, которым Антоненко оставили под стражей. И когда с территории суда попыталась выехать полицейская машина — начались столкновения.

Силовики попытались разблокировать выезд, участники акции оказывали сопротивление и применяли петарды и дымовые шашки.

Извержение вулкана на Камчатке попало на видео

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный. Происходящее зафиксировала автономная камера видеонаблюдения на пункте «Киришев». Соответствующие кадры опубликовала в YouTube геофизическая служба полуострова.

Система сейсмического мониторинга зафиксировала взрыв 22 октября в 8:22 по местному времени. По предварительной оценке, высота пеплового выброса составила около 10 километров.

«Поскольку вулкан в настоящее время частично закрыт облачностью, более точная оценка масштаба извержения появится только с появлением спутниковых данных», — пояснили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что в настоящее время происходит одновременное извержение двух соседних вулканов — Ключевского и Безымянного».

Напомним, на Филиппинах произошло мощное извержение вулкана Тааль.

Как сообщала Politeka, профильными экспертами было зафиксировано новое извержение вулкана Этна.

Также Politeka писала, что Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла.