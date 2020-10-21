Американська фітнес-модель Ана Чері захопила фігуркою, надівши обтягуючий спортивний комплект

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала яскраве фото з пляжу. Ана повернулася до камери спиною, виставивши напоказ свою головну гідність - апетитну "п'яту точку". Тісний топ обтягнув красиві груди моделі. Вона закрила очі від задоволення і ніжилася на сонці. Її шкіра виглядала дуже засмаглою.

"Я сумую за Мальдівами, але я так щаслива повернутися додому і знову зайнятися фітнесом! Зараз я пишу цей пост в перервах між сетами на підлозі спортзалу в гаражі", - зазначила модель.

За словами Чері, вона неймовірно щаслива, що відновила тренування.

"Нарешті, відчуваю, що я вдома і щаслива, що можу подорожувати по цьому чудовому світу, і ще більш щаслива, що люблю те місце, яке я називаю своїм домом", - заявила красуня.

У коментарях Чері залишили масу приємних слів.

"Абсолютно чудова", "ти така неймовірно мила, така красива", "прекрасна дівчинка", "ви як і раніше чудово виглядаєте!", "Шикарно виглядаєте красиво", «так приголомшливо», «щасливого літнього дня», "приголомшливі думки, красиве тіло, мила посмішка, добродушність, шикарна зовнішність симпатичної леді", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ана Чері полонила своїми соковитими округлостями в сміливому декольте купальника: "Богиня пляжу".

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