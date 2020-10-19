Американська фітнес-модель Ана Чері показала "розпусту"

Зірка, яка активно займається спортом, регулярно балує своїх шанувальників красивими фото пише Politeka.net.

Цього разу "богиня пляжу" постала в білосніжному купальнику, який якось "розслаблено" сидів на фігурі знаменитості. Зірка злегка вигнулася, виставивши назад свої апетитні сідниці.

Тонкі довгі бретельки притримували білу тканину, яка ефектно підкреслювала груди.

Велике декольте було настільки розпусним, що з нього ледь не вивалювалися груди. При цьому остання просто заворожує своїми соковитими об'ємами.

Також на красуні була біла кофтинка, яку вона скинула з плечей і та спала на шовкові сідниці.

Видно, що модель щаслива тут перебувати, вона посміхалася і дивилася в сторону. Її вигляд був свіжим і дуже привабливим.

На жаль, кадр не зібрав багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Але в особистому листуванні за це фото модель могла отримати масу приємних повідомлень.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері опублікувала фото, на якому позувала в червоній білизні. Атласний ліфчик мав великі лямки, що обплітають груди, тому це привертало до грудей ще більше уваги. Бюст спокусливо випирав з білизни і їм не можна було намилуватися.

Нагадаємо, Ана Чері позувала в одній сорочці без білизни, вирішивши приспустити її до межі. Доповнити образ знаменитість вирішила ефектним макіяжем і зачіскою, на що звернули увагу її шанувальники.

"Зависаємо цим суботнім ранком. Перевірте мою біографію і майте тільки хороших друзів", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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