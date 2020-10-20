Американська фітнес-модель Ана Чері показала, як розважалася на Мальдівах у новому міні-бікіні

Вперше за довгий час спортсменка вирушила на відпочинок в Мальдіви разом з подругами. По прибуттю Чері почала розповідати, як проводить час з подругами, вивчає безлюдні пляжі і насолоджується самотою.

Сьогодні ж фітнес-красуня показала новий кадр з розкішного відпочинку і дала цінну пораду шанувальникам:

"Доброго ранку, Добрий день і на добраніч! 💕 Я знаю, що всі говорять "неділя для відпочинку", але чому не у вівторок? Я думаю, що якщо ви відчуваєте себе пригніченим або просто потребуєте певної турботи про себе, якщо ви тренуєтеся, читаєте книгу або просто проводите час на самоті, вам слід це зробити! Незалежно від дня.

Щоб залишатися душевно щасливим, не чекайте вихідних, якщо вам це потрібно, зробіть це. Життя занадто коротке, щоб завжди чекати вихідних. Добре, це моя порада в будь-якому випадку 🤗 💚 хорошого вівторка, друзі!",- написала Ана.

Фанати відразу відповіли на зауваження Чері:

«Купальник чудовий😍❤️; Доброго ранку красуня; Красиво💘💘; Ти дуже красива і спокуслива, я тебе люблю😍💋💋💋; це виглядає так пишно; Bellísima 😍😍; 💘💘divina corazón 💘💘; Хороша підлива😳; Зроблено в Індії; ❤️ красивий бікіні для красивої жінки; ти просто крадеш моє серце».

Раніше ми писали, що так як фітнес-красуня володіє магазином спортивного одягу і купальників, вона також часто показує їх в рекламній зйомці. Співпрацюючи з іншими брендами, Ана влаштовує фотосесії біля басейну. На одному з кадрів видно, що дівчина володіє пишними формами, вигідно підкресленими білим бікіні з сірим принтом. Тонкі завязочки на ліфі насилу приховали її гідності, а нижня частина купальника показала пружні стегна у всій красі.

Ось як реагують в мережі:

"Красивий бікіні; люблю тебе анна; ЧУДОВА королева 😍❤; О, мій бог, навіть поза не для скромних!! Така красива❤️; вам потрібен масаж; Лінда-це людина, яка вербує життя... чудова людина, яка понад усе; приголомшлива краса😍 😘; Ура приємно 2 є і любов; вау, чудово🔥; привіт, милашка; така відкрита посмішка; неможливо не закохатися; а поза не для скромних».

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