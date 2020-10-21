Українських школярів 1-4-х класів після повернення з канікул чекає очне навчання

Про плани Міністерства освіти і науки розповів в. о. міністра Сергій Шкарлет у своєму Телеграм-каналі.

Він повідомив, що МОН і МОЗ працюють над тим, щоб учні молодших класів змогли продовжити очне навчання. При цьому учнів 5-11-х класів, в залежності від епідеміологічної ситуації в країні, чекає змішане або дистанційне навчання.

"Наша позиція: діти повинні вчитися в повноформатному режимі. Повторення весняного локдауну - найгірший сценарій, якого ніхто сьогодні не хоче допустити", - підкреслив Шкарлет.

При цьому він зазначив, що форма навчання для школярів буде залежати від ситуації з поширенням вірусу в конкретному регіоні. Так, жителі "червоних" зон продовжать навчатися дистанційно.

Він додав, що порівняно з весною зараз напрацьовано більше матеріалів, а вчителі краще готові до дистанційної роботи.

"Інше питання-потрібно враховувати економічну складову і ту обставину, що дітей непросто залишати вдома без нагляду", - визнав в.о. міністра освіти.

Зазначимо, що раніше уряд рекомендував школам провести канікули з 15 по 30 жовтня у зв'язку з пандемією китайського вірусу, а потім передбачити можливий перехід на дистанційне і змішане навчання з урахуванням епідеміологічної ситуації в країні.

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