Кабинет Министров обнародовал постановление № 956 о продлении адаптивного карантина до конца года

Соответствующий документ появился на сайте Правительственного портала.

Так, адаптивный карантин продлятся до 31 декабря.

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Изменены правила по разрешенному количеству людей в массовых собраниях: в зеленой зоне предлагается разрешить массовые мероприятия в целом не более 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима, в «желтой» - не более 30 человек, в «оранжевой» - не более 20.

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При этом по всей территории страны действуют правила соблюдения условий социальной дистанции в 1,5 м и масочного режима.

Проведение спортивных соревнований разрешается без зрителей, кроме международных соревнований по отдельному согласованию Минздрава.

Также запрещается работа после 22:00 и до 7:00 часов ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д., кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Помимо этого, правительство по решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС рекомендует заведениям среднего образования установить каникулы с 15 до 30 октября.

Заведениям профтехобразования, передвысшего и высшего образования рекомендуется перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.

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Национальной полиции, Министерству здравоохранения совместно с государственными учреждениями Министерства здравоохранения эпидемиологического профиля и при участии органов местного самоуправления поручено обеспечить контроль за соблюдением условий самоизоляции лицами с подтвержденным случаем заражения китайским вирусом и контактными лицами, находящимися на самоизоляции.

Отметим, в Украине за последние сутки выявили 5062 новых случая инфицирования китайским вирусом.

По данным СНБО, всего инфекцию подтвердили у 281 239 человек. За прошедшие сутки от китайского вируса скончались 73 украинца (всего – 5302). Вылечить удалось 119 650 инфицированных (951 – за последние сутки).

Сейчас в Украине болеют 156 287 человек (+4038 за сутки).

Отметим, сейчас усиливают карантин и другие страны.

Так, в Германии, в регионах с высокими темпами распространения вируса - не менее 50 случаев заражения 100 тысяч населения в течение недели - бары, рестораны и другие заведения общественного питания будут закрываться в 23:00, а количество участников частных вечеринок и встреч будет ограничиваться 10 лицами из максимум двух домохозяйств. Сейчас именно вечеринки и встречи в кругу друзей по различным случаям считаются главным источником заражений, пишет DW.

Также предусмотрено расширение масочного режима в регионах, где в течение недели фиксируется минимум 35 случаев заражения на 100 тысяч населения. Ношение масок также введут во всех местах, где в течение длительного времени скапливаются люди.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в Париже и восьми других крупных городах (включая Марсель и Тулузу) вводится комендантский час с 21:00 до 6:00. По словам Макрона, комендантский час начнется в субботу, и такие ограничительные меры продлятся в течение четырех недель, передает The Guardian.

Лиц, которые будут нарушать новые правила, оштрафуют.

Напомним, в Минздраве раскрыли неожиданную стоимость вакцины от китайской заразы для украинцев: "Предварительная цена..."

Как сообщала Politeka, карантин закручивает гайки: учиться в вузах придётся дистанционно.

Также Politeka писала, что врач предупредил украинцев об опасности вируса для организма: "вызывает болезни на 10 лет раньше".