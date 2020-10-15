Кабинет Министров обнародовал постановление № 956 о продлении адаптивного карантина до конца года
Соответствующий документ появился на сайте Правительственного портала.
Так, адаптивный карантин продлятся до 31 декабря.
Украинцам трижды повысят пенсии, кто получит больше денег: "Уже в декабре..."
Без лифчика: Кароль, Каменских, Лобода и другие смелые звезды, которые не носят белье
Тарзан загремел в реанимацию после откровений об изменах Королевой, появились кадры: "Сдали нервы"
"Штраф больше 140 тысяч гривен": по украинцам жахнули проверками, к кому придут
Изменены правила по разрешенному количеству людей в массовых собраниях: в зеленой зоне предлагается разрешить массовые мероприятия в целом не более 50 человек при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима, в «желтой» - не более 30 человек, в «оранжевой» - не более 20.
При этом по всей территории страны действуют правила соблюдения условий социальной дистанции в 1,5 м и масочного режима.
Проведение спортивных соревнований разрешается без зрителей, кроме международных соревнований по отдельному согласованию Минздрава.
Также запрещается работа после 22:00 и до 7:00 часов ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д., кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос.
Помимо этого, правительство по решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС рекомендует заведениям среднего образования установить каникулы с 15 до 30 октября.
Заведениям профтехобразования, передвысшего и высшего образования рекомендуется перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.
Национальной полиции, Министерству здравоохранения совместно с государственными учреждениями Министерства здравоохранения эпидемиологического профиля и при участии органов местного самоуправления поручено обеспечить контроль за соблюдением условий самоизоляции лицами с подтвержденным случаем заражения китайским вирусом и контактными лицами, находящимися на самоизоляции.
Отметим, в Украине за последние сутки выявили 5062 новых случая инфицирования китайским вирусом.
По данным СНБО, всего инфекцию подтвердили у 281 239 человек. За прошедшие сутки от китайского вируса скончались 73 украинца (всего – 5302). Вылечить удалось 119 650 инфицированных (951 – за последние сутки).
Сейчас в Украине болеют 156 287 человек (+4038 за сутки).
Отметим, сейчас усиливают карантин и другие страны.
Так, в Германии, в регионах с высокими темпами распространения вируса - не менее 50 случаев заражения 100 тысяч населения в течение недели - бары, рестораны и другие заведения общественного питания будут закрываться в 23:00, а количество участников частных вечеринок и встреч будет ограничиваться 10 лицами из максимум двух домохозяйств. Сейчас именно вечеринки и встречи в кругу друзей по различным случаям считаются главным источником заражений, пишет DW.
Также предусмотрено расширение масочного режима в регионах, где в течение недели фиксируется минимум 35 случаев заражения на 100 тысяч населения. Ношение масок также введут во всех местах, где в течение длительного времени скапливаются люди.
В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в Париже и восьми других крупных городах (включая Марсель и Тулузу) вводится комендантский час с 21:00 до 6:00. По словам Макрона, комендантский час начнется в субботу, и такие ограничительные меры продлятся в течение четырех недель, передает The Guardian.
Лиц, которые будут нарушать новые правила, оштрафуют.
Напомним, в Минздраве раскрыли неожиданную стоимость вакцины от китайской заразы для украинцев: "Предварительная цена..."
Как сообщала Politeka, карантин закручивает гайки: учиться в вузах придётся дистанционно.
Также Politeka писала, что врач предупредил украинцев об опасности вируса для организма: "вызывает болезни на 10 лет раньше".