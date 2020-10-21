Від чого краще відмовитися в ці дні

Українці повинні бути готові до потрійного удару в кінці поточного місяця

Про це пише Обозреватель.

Вчені попереджають, що в період з 21 по 29 жовтня на українців обрушаться потужні магнітні бурі.

Магнітосфера нашої планети буде збудженою вже 20 жовтня, а відсьогодні почнеться магнітний шторм. Найпотужніший удар варто очікувати в день проведення місцевих виборів - 25 жовтня, після чого ще кілька днів геомагнітне поле Землі буде неспокійним.

Магнітні бурі на собі найбільше відчують метеозалежні українці, і в небезпечні дні у них можуть спостерігатися такі симптоми, як головний біль, скачки тиску, занепад сил, безсоння, біль у суглобах, депресія і т. п.

Другий удар по українцям-перехід на зимовий час, який відбудеться вночі 25 жовтня. Незважаючи на те, що в майбутні вихідні українцям вдасться відпочити на 1 годину довше, переведення годинників завжди негативно позначається на здоров'ї, передає Replyua.

Для того, щоб адаптація до нового часу пройшла непомітно, медики рекомендують з сьогоднішнього дня лягати спати приблизно на 15 хвилин раніше, ніж зазвичай, адже після переходу на зимовий час відбувається набагато більше ДТП, люди стають розсіяними, скаржаться на зниження концентрації і дратівливість.

Але не варто забувати, що 25 жовтня українців чекає ще один удар - місцеві вибори, після яких люди стають "емоційно вичавленими".

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Як повідомляла Politeka, потужні магнітні бурі обрушаться на українців, як уберегтися

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