Так як представниці шоубізу намагаються якомога довше і ретельніше приховувати свою вагітність, то шанувальникам залишається тільки уважніше вдивлятися і робити свої здогади

Politeka.net вирішила зібрати зірок, яких останнім часом підозрюють у цікавому становищі. Заміжні красуні, або ті, яким приписують пристрасні романи, підливають масла у вогонь об'ємними нарядами, ніби спеціально приховують животики, або ж, навпаки, дивують "округлостями", що несподівно з'явилися, під тісною тканиною.

Однією зі знаменитостей, шанувальники якої давно вже чекають від неї радісної звістки про поповнення, є Настя Каменських. Співачка нещодавно з'явилася в якості третьої ведучої в шоу "Танці з зірками" в обтягуючій сукні, крізь яку виразно проглядався кругленький животик.

"Вагітна Настя, вітаємо", "кажуть, що НК вагітна", «мені одному здається, що вона вагітна, або поправилася», - тут же кинулися коментувати користувачі.

Ще одна відома красуня, чия можлива вагітність не дає спокою фанатам, - Тіна Кароль. Так, співачка на тлі чуток про очікування малюка, показала себе в червоній "вузькій" сукні - зміни у фігурі важко приховати.

"Вона не вагітна випадково?"; "Тіночку щось розносить, може і справді вагітна. І навіть не віриться, що Тіна одягла таку закриту сукню, прям нудьга😜", - поспішили вставити свої п'ять копійок коментуючі.

Не обійшла стороною чутка про вагітність і скандальну телеведучу Ксенію Собчак. В Інстаграмі її чоловіка, режисера Костянтина Богомолова з'явилося фото з презентації серіалу "Хороша людина". Особливу увагу шанувальників привернуло плаття Ксенії, яке вона вибрала для заходу. Воно було вільного крою і стало приводом для домислів.

"Ксюха знову вагітна? ВАУ!", "Хлопчик буде у вас", - написали шанувальники в коментарях.

Приписали можливе цікаве положення й надто щасливій та загадковій актрисі "Квартал 95" Олені Кравець. Нещодавно зірка заінтригувала публіку фотозйомкою на природі. Вона не стала відразу відкривати причину фотосесії, тому особливо вразливі шанувальники припустили, що Олена вагітна втретє.

"Ще трохи магії вчорашніх зйомок, осені, неба і людей... А що знімали - таємниця поки. Coming soon..)", - написала Кравець.

"Мені здалося, або не здалося - вагітність!?!!!!😉 "; "Вагітність 🎉", - ось що їй відповіли в коментарях.

Нагадаємо, що Настя Каменських без макіяжу обтягнула животик і зробила пронизливе зізнання: "Повірте мені..."

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