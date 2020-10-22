Так как представительницы шоубиза стараются как можно дольше и тщательнее скрывать свою беременность, то поклонникам остается только повнимательнее всматриваться и делать свои догадки

Politeka.net решила собрать звезд, которых в последнее время подозревают в интересном положении. Замужние красотки, или те, которым приписывают страстные романы, подливают масла в огонь объемными нарядами, будто специально скрывают животики, или же, наоборот, удивляют неожиданно появившимися "округлостями" под тесной тканью.

Одной из знаменитостей, поклонники которой давно уже ждут от нее радостной вести о пополнении, является Настя Каменских. Певица недавно появилась в качестве третьей ведущей в шоу "Танці з зірками" в обтягивающем платье, сквозь которое выразительно просматривался округлившийся животик.

«Беременная Настя, поздравляем», «Говорят, что НК беременна», «Мне одному кажется, что она беременна, или поправилась», - тут же кинулись комментировать пользователи.

Еще одна известная красотка, чья возможная беременность не дает покоя фанатам, - Тина Кароль. Так, певица на фоне слухов об ожидании малыша, показала себя в красном "узком" платье - измнения в фигуре трудно скрыть.

"Она не беременна случайно?"; "Тиночку что-то разносит, может и вправду беременна. И даже не верится, что Тина одела такое закрытое платье, прям скука😜", - поспешили вставить свои пять копеек комментирующие.

Не обошла стороной молва о беременности и скандальную телеведущую Ксению Собчак. В Инстаграме ее мужа, режиссера Константина Богомолова появилось фото с презентации сериала «Хороший человек». Особое внимание поклонников привлекло платье Ксении, которое она выбрала для мероприятия. Оно было свободного кроя и стало поводом для домыслов.

«Ксюха опять беременна? ВАУ!», «Мальчик будет у вас», - написали поклонники в комментариях.

Приписали возможное инетересное положение и чересчур счастливой и загадочной актрисе "Квартал 95" Елена Кравец. Недавно звезда заинтриговала публику фотосьемкой на природе. Она не стала сразу открывать причину фотосессии, поэтому особо впечатлительные поклонники предположили, что Елена беременна в третий раз.

"Ещё немного магии вчерашних съёмок, осени, неба и людей... А что снимали - тайна пока. Coming soon..)", - написала Кравец.

"Мне показалось, или не показалось - беременность!?!!!!😉"; "Беременность 🎉", - вот что ей ответили в комментариях.

Напомним, что Настя Каменских без макияжа обтянула животик и сделала пронзительное признание: "Поверьте мне..."

Как сообщала Politeka, Тину Кароль пристыдили за наплевательское отношение к самым близким людям

Также Politeka писала, что подвыпившая Собчак чуть не выронила бюст из платья, устроив дикие танцы в клубе