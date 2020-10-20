Вже наступного року зарплати українських медиків мають зрости

Про це, виступаючи у вівторок, 20 жовтня зі щорічним посланням Верховної Ради, заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Politeka.

За його словами, зростанню зарплат не завадять ні пандемія китайського вірусу, ні проблеми, що виникли з проведенням медреформи.

Так, після підвищення медичні працівники в Україні отримають наступні зарплати:

лікарі - до 20-25 тисяч гривень;

медсестери-до 15 тис. гривень;

молодший медперсонал - до 10-12 тисяч гривень.

Також глава держави пообіцяв, що в Україні в найближчі роки запрацює мережа трансплантологічних центрів.

Раніше ми писали, що 20 жовтня президент України Володимир Зеленський виступив на пленарному засіданні Верховної Ради з важливим посланням. Інфекція китайського вірусу стала першочерговою темою виступу Володимира Зеленського у Верховній Раді.

"Ми вибирали між 2 сценаріями: поганим і ще гіршим-удар по економіці через карантин або величезна кількість хворих і померлих", - заявив президент з трибуни. - "Звичайно, ми вибрали перший-вдалося зберегти життя тисячам українців і виграти дуже цінний час, тому що Медичні заклади не були готові до коронавірусу".

У 2021 році українських пенсіонерів очікують кілька етапів зростання виплат. Пенсії зростуть у майже 10 мільйонів українських пенсіонерів.

За інформацією Міністерства соціальної політики України, найбільше виплати зростуть у пенсіонерів, які мають повний страховий стаж (у пенсіонерів 65+ – 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, 75+ – 20 років для жінок і 25 років для чоловіків).

Гроші на пенсійні виплати будуть надходити з зарплатних відрахувань 13 мільйонів працюючих українців, а також з держбюджету.

Нагадаємо, що пенсії українців під загрозою, в Раді підтвердили тривожний прогноз Кабміну: "у нас немає...".

Як повідомляла Politeka, зарплати українців різко підкачуть, в Кабміні озвучили нові суми: коли чекати підвищення.

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