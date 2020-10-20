Співачка Крістіна Орбакайте після тривалої паузи показалася на публіці

Як передає Politeka.net, 49-річна артистка опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала поруч з російським дизайнером Ігорем Чапуріним.

"Перший раз за багато місяців вийшла, як то кажуть - out! Тільки, щоб підтримати і побачитися з чудовим Ігорем Чапуріним на його новому показі", - написала артистка.

У Мережі активно коментують знімки. При цьому думки щодо зовнішнього вигляду Орбакайте у користувачів мережі кардинально відрізняються.

"Як завжди, найелегантніша", "Фото ніби біля туалету в міському парку. Ще скажіть, що це модно", "сукня альо Туркменія", "яке плаття", "дорога Христина, ви чарівні", " яка красива!😍 😍 😍",- пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Орбакайте вразила кадрами з мітлами, які припасла для Хеллоуїна. Зірка вирішила епатувати публіку, уявляючи з себе відьму. Вона хвацько схопилася відразу на дві мітли і поскакала вперед.

"Добрий день, друзі, я полетіла! Зустрічайте! Юхууу!",- каже На кадрах співачка.

Користувачі прийшли в захват, правда, деякі вказали "недосвідченої" Христині на помилку-вона не тією стороною повернула мітли.

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