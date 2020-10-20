Прохладная погода еще проявит свой характер на территории Украины

Об этом в свежем прогнозе погоды сообщила авторитетный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, очень холодно будет ночью: в Карпатах ожидается до -3 градусов, на Юге +6+10 градусов, в удругих регионах - от +1 до +6 градусов.

"Однако, кто работает не дома, а выходит на люди, все же в пижаме как-то не комильфо, поэтому днем солнце начнет робко греть наши синие носы - предполагается +10+15 градусов", - продолжила Диденко в своем Facebook.

Что касается осадков, то они возможны завтра, 21 октября, на Черниговщине и Сумщине. Также возможны туманы, а ветер будет порывистый, юго-западный.

"В Киеве 21-го октября будет без осадков, с порывистым юго-западным ветром. Ближайшей ночью +2+5 градусов, завтра днем около +12 градусов. Потеплеет в Киеве 22-23 октября до +17, +18 градусов, будет замечательная красивая погода, а на уик-энд вновь температура воздуха снизится и уже всю следующую неделю ожидается холодным", - резюмировала Наталья Диденко в свежем прогнозе погоды.

Ранее мы рассказывали о снежном похолодании, которое прорвется в Украину.

По словам синоптика Леонида Горбаня, последний месяц осени будет пасмурным и дождливым, поэтому уже сейчас украинцам стоит готовиться к приходу существенного похолодания.

В начале ноября, как прогнозирует Леонид Горбань, воздух будет прогреваться до + 9...+ 11 градусов, однако к концу месяца температура может упасть до +4...+ 6 градусов.

В западных областях морозы ожидаются к первой декаде декабря, а мокрый снег выпадет на Западе и на севере уже в середине следующего месяца.

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