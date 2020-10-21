Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", приміряла незвичайний образ

Демі Роуз вирішила показати незвичний для себе образ. Найчастіше зірка показує фото в соціальній мережі Instagram, на яких позує в одному купальнику або мереживній білизні. Так як модель не любить приховувати своє тіло, більшість з нарядів дівчини з глибокими декольте, вирізами на стегнах або занадто відкриті.

На одному з фото Роуз продемонструвала, як пишуть шанувальники, бунтарський вид, адже приміряла Латексні штани на шнурівці до самої талії, а також одягла бежеву майку на тонких лямках з сміливим вирізом на бюсті.

Яскраво посміхаючись в об'єктив, Демі злегка схилилася вперед і як би показала тим самим свої груди у всій красі. Ось що пишуть в мережі з приводу побаченого:

"Ти така красива❤️😍; ти така красива, дитина; з такою кількістю коментарів, що я можу сказати вам Ангел; ікона краси😍 💏; жахливий наряд, але ти такий гарячий, що змушуєш все виглядати добре ...; Ви абсолютно чудові, Демі. 👀 приголомшливо на цій картинці 🔥 🔥 🔥 😍x; гарненька; о, класно; виглядає красиво; ви чудово виглядаєте; вона аж світиться❤️; мені подобаються твої речі " Демі чертовски забиває».

Ми також писали, що Демі подобається показувати фото з пляжу, тому на її сторінці в соціальній мережі Instagram як правило дуже багато фото з відпочинку. Дівчина володіє яскравою зовнішністю від природи, тому не приховує її, а навпаки підкреслює. Цього разу Роуз захопила стильним селфі на відпочинку.

Не роблячи акценту ні на чому, крім бюста, Роуз показала себе лежачою на пляжі і блискучою грудьми в чорних мереживах. При цьому також можна помітити, що на шиї дівчини красується акуратна золотий ланцюжок, а сама вона позує з макіяжем на обличчі.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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