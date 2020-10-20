20 жовтня президент України Володимир Зеленський виступив на пленарному засіданні Верховної Ради з важливим посланням

Як повідомляє Politeka.net, щорічне звернення глави держави до парламентарів стало традицією у 1995 році. Спочатку послання планували озвучити в квітні, проте через пандемію його перенесли на осінь.

Саме інфекція китайського вірусу стала першочерговою темою виступу Володимира Зеленського у Верховній Раді.

"Ми вибирали між 2 сценаріями: поганим і ще гіршим-удар по економіці через карантин або величезна кількість хворих і померлих", - заявив президент з трибуни. - "Звичайно, ми вибрали перший-вдалося зберегти життя тисячам українців і виграти дуже цінний час, тому що Медичні заклади не були готові до коронавірусу".

Він додав, що уряду вдалося частково відновити систему лабораторій - їх кількість збільшилася в десятки разів, а також вертикаль Державних санітарних лікарів. За планом МОЗ, в 2021 році мінімальна заробітна плата лікаря повинна скласти 20-25 тисяч гривень, наступними будуть викладачі та вчені.

У країні почалися клінічні випробування вітчизняних препаратів (вакцин) для боротьби з ускладненнями інфекції. Україна веде переговори з Європою про постачання вакцини і готується закуповувати препарати, як тільки вони будуть готові. Зеленський доручив Кабміну розробити моделі страхової медицини.

За словами Володимира Зеленського, на тлі карантину в Україні прогнозується падіння ВВП в 1,9%, це набагато менше, ніж в європейських країнах: у Великобританії – 11%, у Франції – 9%, у Німеччині – 4 %.

"Протидія хворобі триває: адаптивний карантин і менш суворі заходи безпеки були необхідні для відновлення економіки України. Але це не скасовує елементарних правил безпеки", - підкреслив Володимир Зеленський і закликав депутатів дотримуватися обмежень.

Глава держави також розповів, що діти з Криму та окупованих районів Донбасу можуть безкоштовно навчатися в українських вишах. У той же час, за його інформацією, скоротилася кількість обстрілів на передовій, а з 21 Жовтня 120 депутатів "Слуги народу" відправляться в зону ООС. Він також зазначив, що триває боротьба за полонених українців, деокупацію Криму і Донбасу, а українці повинні отримати амністію, якщо "на їхніх руках немає крові".

Володимир Зеленський заявив, що в Україні з'явиться "народовладдя". Він також запропонував запрошувати на майбутні Послання до Верховної Ради фахівців: лікарів, педагогів, військових. Крім того, поставив мету в найближчі роки перевести всі державні послуги в онлайн-формат, так щоб на наступних президентських виборах громадяни могли за бажанням голосувати через Інтернет. "Ми стали першою країною в світі, яка має цифровий паспорт", - резюмував Зеленський.

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