Важный вопрос для всех украинцев

Президент Владимир Зеленский обнародовал, что у украинцев будут спрашивать во время общенационального опроса

Как передает Politeka.net, первый из пяти вопросов глава государства назвал во время видеообращения, которое опубликовали на официальном Телеграм-канале Офиса президента. Он попросил соотечественников дать ответ:

"Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".

Выразить свое мнение по этому вопросу граждане смогут на избирательных участках во время голосования на местных выборах 25 октября.

Накануне Владимир Зеленский записал другое видеообращение к народу, в котором анонсировал пять вопросов, важных для каждого украинца, которые зададут в рамках всеукраинского опроса. Президент подчеркнул, что такой механизм народовластия внедряют впервые в истории страны.

"Право народа Украины на собственное мнение – священно. Ему не нужно благословения от политиков. И ничто не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно. 25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов", - сообщил гарант.

В тот же день глава пресс-службы Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко заявил, что ведомство не в курсе планов президента и пока не ведет никакую работу по подготовке к опросу.

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