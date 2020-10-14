Президент Владимир Зеленский обнародовал, что у украинцев будут спрашивать во время общенационального опроса
Как передает Politeka.net, первый из пяти вопросов глава государства назвал во время видеообращения, которое опубликовали на официальном Телеграм-канале Офиса президента. Он попросил соотечественников дать ответ:
"Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".
Выразить свое мнение по этому вопросу граждане смогут на избирательных участках во время голосования на местных выборах 25 октября.
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Накануне Владимир Зеленский записал другое видеообращение к народу, в котором анонсировал пять вопросов, важных для каждого украинца, которые зададут в рамках всеукраинского опроса. Президент подчеркнул, что такой механизм народовластия внедряют впервые в истории страны.
"Право народа Украины на собственное мнение – священно. Ему не нужно благословения от политиков. И ничто не мешает нам с тобой просто поговорить откровенно. 25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов", - сообщил гарант.
В тот же день глава пресс-службы Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко заявил, что ведомство не в курсе планов президента и пока не ведет никакую работу по подготовке к опросу.
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