Волонтеров с бюллетенями для опроса можно будет опознать по специальным накидкам

Выяснились детали объявленного президентом Владимиром Зеленским всеукраинского опроса с пятью пунктами, передает LB.ua.

Так, в день местных выборов, 25 октября, у избирательного участка будет стоять волонтер в белой накидке с надписью "5 вопросов от президента" и проводить опрос избирателей, выходящих с участка.

При этом исключена любая агитация, а отвечать респонденты могут только по желанию. Избиратель получит анкету, которую должен заполнить и опустить в коробку для опроса.

Структура сети опроса, кроме волонтеров, включает областных и региональных координаторов.

Напомним, первый из пяти вопросов глава государства назвал во время видеообращения 14 октября. Звучит он так: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"

15 октября Зеленский назвал второй вопрос, касающийся создания свободной экономической зоны на Донбассе. И 16 октября озвучил остальные: "Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?"; "Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса?"; "Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?"

Кроме того президент анонсировал следующие возможные вопросы, которые могут быть включены во второй опрос. Они связаны с легализацией оружия и двойным гражданством.

Глава государства подчеркнул, что такой механизм народовластия внедряют впервые в истории страны.

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