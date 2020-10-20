20 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил на пленарном заседании Верховной Рады с важным посланием

Как сообщает Politeka.net, ежегодное обращение главы государства к парламентариям стало традицией в 1995 году. Изначально послание планировали озвучить в апреле, однако из-за пандемии его перенесли на осень.

Именно инфекция китайского вируса стала первоочередной темой выступления Владимира Зеленского в Верховной Раде.

"Мы выбирали между 2 сценариями: плохим и еще худшим – удар по экономике из-за карантина или огромное количество больных и умерших", - заявил президент с трибуны. - "Конечно, мы выбрали первый – удалось сохранить жизнь тысячам украинцев и выиграть очень ценное время, потому что медицинские учреждения не были готовы к коронавирусу".

Он добавил, что правительству удалось частично восстановить систему лабораторий - их количество увеличилось в десятки раз, а также вертикаль Государственных санитарных врачей. По плану Минздрава, в 2021 году минимальная заработная плата врача должна составить 20−25 тысяч гривен, следующими будут преподаватели и ученые.

В стране начались клинические испытания отечественных препаратов (вакцин) для борьбы с осложнениями инфекции. Украина ведет переговоры с Европой о поставках вакцины и готовится закупать препараты, как только они будут готовы. Зеленский поручил Кабмину разработать модели страховой медицины.

По словам Владимира Зеленского, на фоне карантина в Украине прогнозируется падение ВВП в 1,9%, это гораздо меньше, чем в европейских странах: в Великобритании – 11 %, во Франции – 9 %, в Германии – 4 %.

"Противодействие болезни продолжается: адаптивный карантин и менее строгие меры безопасности были необходимы для восстановления экономики Украины. Но это не отменяет элементарных правил безопасности", - подчеркнул Владимир Зеленский и призвал депутатов соблюдать ограничения.

Глава государства также рассказал, что дети из Крыма и оккупированных районов Донбасса могут бесплатно учиться в украинских вузах. В то же время, по его информации, сократилось количество обстрелов на передовой, а с 21 октября 120 депутатов "Слуги народа" отправятся в зону ООС. Он также отметил, что продолжается борьба за пленных украинцев, деоккупацию Крыма и Донбасса, а украинцы должны получить амнистию, если "на их руках нет крови".

Владимир Зеленский заявил, что в Украине появится "народовластие". Он также предложил приглашать на будущие послания к Верховной Раде специалистов: врачей, педагогов, военных. Кроме того, поставил цель в ближайшие годы перевести все государственные услуги в онлайн-формат, так чтобы на следующих президентских выборах граждане могли по желанию голосовать через Интернет. "Мы стали первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт", - резюмировал Зеленский.

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