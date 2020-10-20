Кому из украинцев не повезет больше всех

Стало известно, когда в Украину придет существенное похолодание

Такой прогноз озвучил синоптик Леонид Горбань, передает портал 24.

По его словам, последний месяц осени будет пасмурным и дождливым, поэтому уже сейчас украинцам стоит готовиться к приходу существенного похолодания.

Что касается дождей, то в северных регионах количество осадков за месяц составит 25 – 30 миллиметров.

В начале ноября, как прогнозирует Леонид Горбань, воздух будет прогреваться до +9...+11 градусов, однако к концу месяца температура может упасть до +4...+6 градусов. Кроме того, температура ниже нуля может быть не только ночью, но и днем.

В западных областях морозы ожидаются до первой декады декабря, а мокрый снег выпадет на Западе и на Севере уже в середине следующего месяца.

В восточных областях будет сухо до 6 ноября, после чего в регион вернутся дожди. В украинской столице последний месяц осени начнется мрачно, и уже с 11 ноября, как уверяют синоптики, будут ночные морозы и снег.

А начало декабря запомнится украинцам дождями со снегом. В течение первого месяца зимы днем ​​синоптики прогнозируют +4...+6 градусов, но ночью температура воздуха будет опускаться до -11 градусов.

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По словам Натальи Диденко, температура ближайшей ночью ожидается +1 +6 градусов, местами заморозки, завтра днем ​​в большинстве областей прогнозируют +8 +13 градусов, на юге +12 +16 градусов.

В Киеве 20 октября ветер будет порывистым, что существенно усилит ощущение холода. Ближайшей ночью в украинской столице ожидается +3 +6 градусов, в окрестностях заморозки, а днем ​​во вторник всего +9, +10 градусов.

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