Погода в Україні 20 жовтня влаштує справжні неприємності, вночі ряд областей накриють заморозки

Про це свідчить прогноз синоптиків, передає Politeka.

На заході країни вдень буде 9-13 градусів зі знаком "плюс". А ось вночі стовпчик термометра різко впаде до 2-5 вище нуля. Синоптики прогнозують хмарність, але дощів не буде.

На півночі українців також чекає хмарність і Денні 9-12 за Цельсієм. Вночі місцями будуть заморозки до + 1 градуса. Синоптики стверджують, що в темний час доби буде від 1 до 4 тепла.

Заморозки також будуть і в частині центральних областей. Тут вдень будуть хмари й 10-15 на термометрі. Вночі ж повітря різко охолоне до 1-6 тепла.

Трохи тепліше сьогодні буде в прибережних областях. На півдні повітря вдень прогріється до 12-16 тепла. Вночі, правда, їх змінять 3-6 за Цельсієм.

Прохолодніше сьогодні буде на сході України: вдень 10-13 градусів за Цельсієм, а вночі різко похолодає до 1-5 вище нуля.

У Києві та області, за твердженням синоптиків, буде хмарно і близько 9-13 градусів вдень. Вночі їх змінять морозні 1-5 за Цельсієм.

Синоптики з Укргідрометцентру також розповіли, що в Луганській, Донецькій і більшій частині Одеської областей збережеться підвищений рівень пожежної небезпеки. Так буде аж до 21 жовтня.

До цього ми наводили прогноз синоптика Наталії Діденко про те, що місцями в Україні сьогодні можливі заморозки.

Причиною цього вона називає те, що Україна потрапить під вплив потужного західного циклону.

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