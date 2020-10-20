Погода в Украине 20 октября устроит настоящие неприятности, ночью ряд областей накроют заморозки

Об этом свидетельствует прогноз синоптиков, передает Politeka.

На западе страны днем будет 9-13 градусов со знаком «плюс». А вот ночью столбик термометра резко упадет до 2-5 выше нуля. Синоптики прогнозируют облачность, но дождей не будет.

На севере украинцев также ждет облачность и дневные 9-12 по Цельсию. Ночью местами будут заморозки до +1 градуса. Синоптики утверждают, что в темное время суток будет от 1 до 4 тепла.

Заморозки также будут и в части центральных областей. Здесь днем будут тучи и 10-15 на термометре. Ночью же воздух резко остынет до 1-6 тепла.

Немного теплее сегодня будет в прибрежных областях. На юге воздух днем прогреется до 12-16 тепла. Ночью, правда, их сменят 3-6 по Цельсию.

Прохладнее сегодня будет на востоке Украины: днем 10-13 градусов по Цельсию, а ночью резко похолодает до 1-5 выше нуля.

В Киеве и области, по утверждению синоптиков, будет облачно и около 9-13 градусов днем. Ночью их сменят морозные 1-5 по Цельсию.

Синоптики из Укргидрометцентра также рассказали, что в Луганской, Донецкой и большей части Одесской областей сохранится повышенный уровень пожарной опасности. Так будет вплоть до 21 октября.

До этого мы приводили прогноз синоптика Натальи Диденко о том, что местами в Украине сегодня возможны заморозки.

Причиной этого она называет то, что Украина попадет под влияние мощного западного циклона.

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