Температура воздуха по всей стране продолжит снижаться и столбики термометров опустятся до +9+13 градусов. Только на юго-востоке воздух прогреется до +13+17 градусов.

Синоптик также прогнозирует заморозки в ночное время суток и рекомендует быть внимательней на дорогах, поскольку видимость ухудшиться из-за тумана.



Несмотря на бездождевую погоду, жителям столицы Украины придется померзнуть: