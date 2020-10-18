В Украину придут первые осенние холода
Как передает Politeka.net, прогноз на понедельник, 19 октября, дала синоптик Наталия Диденко на своей страничке в Facebook.
По ее словам, небольшие дожди 19-го октября могут наблюдаться вдоль полосы от западных областей через Черкащину, Полтавщину до Сумщины и зацепит немного Харьковщину, а ветер будет дуть с северо-запада.
Температура воздуха по всей стране продолжит снижаться и столбики термометров опустятся до +9+13 градусов. Только на юго-востоке воздух прогреется до +13+17 градусов.
Синоптик также прогнозирует заморозки в ночное время суток и рекомендует быть внимательней на дорогах, поскольку видимость ухудшиться из-за тумана.
Несмотря на бездождевую погоду, жителям столицы Украины придется померзнуть:
"В Киеве понедельник будет сухим, даже солнечным, но холодным, ночью +3+6 градусов, днем +9, +10 градусов", - сообщила синоптик и подчеркнула, что потеплеет там лишь к четвергу.
Напомним, что разрушительная стихия мчится на Украину, Киев в эпицентре: объявлено штормовое предупреждение.
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