В Украину возвращается мощный фронт, который принесет с собой грозовые дожди

Об этом в своем Facebook отметила авторитетный синоптик Наталья Диденко.

Она предупредила, что фронт спровоцирует дожди и грозы в западных регионах.

Но дальше дождливая погода не пройдет из-за мощного антициклона, пришедшего с Востока. Из-за чего в других областях Украины будет тепло и сухо.

"Температура воздуха ближайшей ночью ожидается +11+16 градусов, на Востоке +7+10 градусов, а завтра днем в Украине потеплеет до +18+23 градусов, в Крыму до +25 градусов. В западных областях местами +16+18 градусов, дожди", - отметила Наталья Диденко в своем новом прогнозе погоды.

Что касается Киева, то в столице возможен небольшой дождь после обеда, а ветер будет порывистым и юго-восточным.

"Температура воздуха ночью составит +13+15 градусов, а завтра днем в Киеве потеплеет до +20 градусов. В дальнейшем воздух станет свежее на 2-4 градуса, будет идти атмосферный фронт, который будет тянуть за собой небольшие или умеренные дожди", - продолжила синоптик в микроблоге.

Она также предупредила, что вскоре на Востоке и Юге страны будет тепло, а столбики термометров поднимутся до отметки +20 градусов. На Западе будет прохладнее - +13..+16, а в северных и центральных регионах - до +19.

По данным Укргидрометцентра, в целом в Украине 5 октября ухудшится погода – в частности, в некоторых регионах ожидаются сильные ливни с грозами. Так, больше всего дожди в западных областях, а в центральных синоптики предупредили о шквальный ветер.

Столбики термометров продержатся на уровне + 20... + 23 градусов. А наиболее прохладно в этот день будет в Киеве ожидается +19... + 21 градус.

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