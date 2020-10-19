Топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret показала неідеальну фігуру без фотошопу

Модель не боїться насмішок, адже вона знає, як їй хочеться виглядати. Якийсь час Беллу критикували за зайву вагу, і вона вирішила схуднути незважаючи ні на що. Домігшись ідеального результату, вона зрозуміла, що перестаралася і скинула занадто багато. Тому на деяких фото видно злегка в'яла шкіра знаменитості.

І це при тому, що навіть з маленькими недоліками вона виглядає чудово і дуже яскраво. Щоб показати себе в природному вигляді, Белла вирішила поділитися фото, на яких позувала в досить маленькому бікіні. Ледь прикриваючи бюст, Белла трохи зігнулася перед камерою і показала тим самим, як виглядає і її злегка в'ялий живіт. При цьому дівчина не побоялася критики за не зразковий і модельний кадр:

"Жижа, скажи їй, щоб вона перестала красти у Стормі купальники; вишукана досконалість, як красиво @bellahadid; є класний прикус; чому ви так виглядаєте ??; Чудова дівчинка😍; її тіло недосконале ... цікаво, як вона може бути моделлю Victoria Secret з маленьким животом; чудове тіло 💚; це фото-справжній шедевр💚 💚; Мені подобається, що ви можете показати свої вигини, це зробило мене більш впевненим у собі, спасибі; я кажу це, тому що у мене безумовно більше вигинів, ніж у вас, просто ціную чесність 🖤».

До цього, перетворившись на фатальну диву в чорній білизні з сіточкою, латексних панчохах і рукавичках, дівчина перевершила себе. Настільки сміливий образ виділив її з натовпу, а пікантні пози на нових фото викликали ажіотаж в мережі.

"Ці жінки !!. Сила, яку вони випромінюють, буквально захоплює дух! Вони чертовски багато працюють, і це видно. З кожним кроком !!! Таааак епічно. Дякую за вашу енергію .. Ви всі зірки ☺ ️ принесені вам потойбічним світом.

Це шоу просто змусило мене відчувати себе добре. Ріанна, я спостерігаю за тобою прямо зараз з широкою посмішкою на обличчі. Дякую за те, що зібрали нас разом у самому натхненному шоу, я так пишаюся тим, що тут (думаю, в цьому випадку ... сиджу) для тебе. 🖤», - написала Белла.

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