Відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, порадував соцмережі новим знімком

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, Потап розмістив фото, на якому показав, як його дружина Настя Каменських репетирує пісню в домашній обстановці. На Потапі - чорна футболка з логотипом відомої британської хеві-метал-групи "Iron Maiden" і зелена кепка. Настя одягнена в обтягуючі чорні лосини і білий светр.

"My Hiphop#wifey ona set @kamenskux #nk В вашій хаті!!",- підписав кадр репер.

Шанувальники звернули увагу на одну деталь, про що і написали в коментарях. Справа в тому, що Настя в одній руці тримає мікрофон, а інша її рука з якоїсь причини засунута в штани в області "п'ятої точки".

"Нехай Настюха руку дістане Рада дня: не дозволяй тому, що люди говорять за спиною, турбувати тебе. Це не відображення тебе. Це відображення їх особистості. Чекаємо супер-хіт👍❤😍😍😍💥 🔥🔥🔥🔥 Рука не заважає😅❤️", - пишуть фоловери.

Прокоментувала публікацію і сама Настя.

"Yo yo yo😂❤️😍 😘", – написала співачка.

Раніше ми писали, що українська співачка Настя Каменських розкрила, як її пристрасть до відвертих знімків впливає на відносини з чоловіком Потапом. Відомий продюсер Олексій Потапенко (справжнє ім'я) спокійно ставиться до захоплення своєї коханої і навіть активно підтримує її. Каменських в інтерв'ю агентству "УНІАН" розповіла подробиці їхнього сімейного життя.

Виконавиця підтримує свою популярність навіть під час карантину, регулярно публікую сміливі кадри в соціальній мережі "Instagram". На багатьох з них Настя відображена в нижній білизні, відвертих нарядах або зовсім без одягу. За її словами, Потап абсолютно не ревнує до шанувальників і сам бере участь у зйомках.

"Мій чоловік прекрасно до цього ставиться. Дуже часто ці фотографії він сам же і робить", - зізналася Настя Каменських.

Нагадаємо, що напередодні зірка випустила кліп на свою нову пісню A Huevo в латиноамериканському стилі, який став для неї вже традиційним. Відео набрало мільйони переглядів, чому дуже зраділа Настя.

З цієї нагоди вона порадувала фанатів новим відвертим фото.

На знімку дружина Потапа стоїть на тлі будівлі в білосніжному роздільному купальнику. Волосся зірки розпущене, на очах - сонцезахисні окуляри.

Знаменитість розставила стрункі засмаглі ноги, двома руками співачка тягне за трусики з тим, щоб показати своїм фанатам свій ідеальний животик.

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