Особисті фото знаменитостей завжди привертають більше уваги, ніж звичайні постановочні кадри

Артистки активно діляться своїми фото в соціальній мережі Instagram, бажаючи отримати множинний відгук від фанатів і дивуючи витівками заради цього. Багато роздягаються перед об'єктивом, інші хваляться білизною, треті просто показують щось особисте. Представляємо вашій увазі спеціальну топ-добірку з фото зірок, які влаштували фотосесії в ліжку.

Даша Астаф'єва не бентежиться свого тіла і навпаки закликає жінок не комплексувати через свої форми. Тому зірка з легкістю показує домашні фото, ранкові кадри і як виглядає в ліжку в самих різних варіаціях.

Кайлі Дженнер одна з тих зірок, яка ніколи не показує свої фото в мережі, на яких позує в природному вигляді. Знаменитість ретельно обробляє кожен кадр і ніколи не з'являється без макіяжу перед об'єктивом.

А ось балерина Анастасія Волочкова через домашніх кадрів часто стає причиною насмішок в мережі. Знаменитість не боїться критики, тому нерідко показує занадто особисті фото. Також Анастасія впевнена, що її тіло бездоганно, а тому з гордістю показує його без одягу.

Світлана Лобода довела, що ефектно виглядати можна в будь-який час доби і в будь-якому місці. Співачка не тільки показує фігуру після тренувань, але і з гордістю може продемонструвати пікантні фото з ліжка.

Анна Сєдокова бажає підкреслити власну привабливість, тому завжди в Instagram періодично показує, як виглядає в тій чи іншій білизні. Дражнить особистими Селфі і навіть роздягається на камеру, як би показуючи, як виглядає без фотошопу.

Тіна Кароль не бере участі у відвертих зйомках, але вміє підкреслити фігуру завдяки стильним вбранням. Найчастіше співачка виділяє за допомогою одягу лише бюст. А особистих кадрів з дому і тим більше в ліжку зірка не робить і зовсім. Лише під час професійної зйомки Кароль показує трохи зайвого.

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