Личные фото знаменитостей всегда привлекают больше внимания, чем обычные постановочные кадры

Артистки активно делятся своими фото в социальной сети Инстаграм, желая получить множественный отклик от фанатов и удивляя выходками ради этого. Многие раздеваются перед объективом, другие хвастаются бельем, третьи просто показывают что-то личное. Представляем вашему вниманию специальную топ-подборку с фото звезд, которые устроили фотосессии в постели.

Даша Астафьева не смущается своего тела и наоборот призывает женщин не комплексовать из-за своих форм. Поэтому звезда с легкостью показывает домашние фото, утренние кадры и как выглядит в постели в самых разных вариациях.

Кайли Дженнер одна из тех звезд, которая никогда не показывает свои фото в сети, на которых позирует в естественном виде. Знаменитость тщательно обрабатывает каждый кадр и никогда не появляется без макияжа перед объективом.

А вот балерина Анастасия Волочкова из-за домашних кадров часто становится причиной насмешек в сети. Знаменитость не боится критики, потому нередко показывает слишком личные фото. Также Анастасия уверена, что ее тело безупречно, а потому с гордостью показывает его без одежды.

Светлана Лобода доказала, что эффектно выглядеть можно в любое время суток и в любом месте. Певица не только показывает фигуру после тренировок, но и с гордостью может продемонстрировать пикантные фото с постели.

Анна Седокова желает подчеркнуть собственную привлекательность, поэтому всегда в Инстаграм периодически показывает, как выглядит в том или ином белье. Дразнит личными селфи и даже раздевается на камеру, как бы показывая, как выглядит без фотошопа.

Тина Кароль не участвует в откровенных съемках, но умеет подчеркнуть фигуру благодаря стильным нарядам. Чаще всего певица выделяет при помощи одежды лишь бюст. А личных кадров из дома и тем более в постели звезда не делает и вовсе. Лишь во время профессиональной съемки Кароль показывает немного лишнего.

Напомним, Волочкова напялила красную пачку и рискнула жизнью ради экстремального шпагата

Также Politeka писала, что располневшая Волочкова с прозрачным декольте вспомнила молодость

А еще Politeka сообщала, что Волочкова напугала уставшим видом с кучей свечей в руках