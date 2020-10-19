Українська співачка Настя Каменських розкрила, як її пристрасть до відвертих знімків впливає на стосунки з чоловіком Потапом

Як повідомляє Politeka.net, відомий продюсер Олексій Потапенко (справжнє ім'я) спокійно ставиться до захоплення своєї коханої і навіть активно підтримує її. Каменських в інтерв'ю агентству "УНІАН" розповіла подробиці їхнього сімейного життя.

Виконавиця підтримує свою популярність навіть під час карантину, регулярно публікую сміливі кадри в соціальній мережі "Instagram". На багатьох з них Настя відображена в нижній білизні, відвертих нарядах або зовсім без одягу. За її словами, Потап абсолютно не ревнує до шанувальників і сам бере участь у зйомках.

"Мій чоловік прекрасно до цього ставиться. Дуже часто ці фотографії він сам же і робить", - зізналася Настя Каменських.

Незважаючи на масу негативних відгуків, співачка і її чоловік не сумують і продовжують намагатися для відданих фанатів, радуючи їх все новими і новими фото.

"Ми не звертаємо уваги на подібні коментарі. Я рада, що навколо мене більше добрих і позитивних людей, яких я і мій стиль життя мотивує. Для таких людей завжди приємно старатися", - заявила арстистка.

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