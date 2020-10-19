Украинская певица Настя Каменских раскрыла, как ее страсть к откровенным снимкам влияет на отношения с мужем Потапом

Как сообщает Politeka.net, известный продюсер Алексей Потапенко (настоящее имя) спокойно относится к увлечению своей возлюбленной и даже активно поддерживает ее. Каменских в интервью агентству "Униан" рассказала подробности их семейной жизни.

Исполнительница поддерживает свою популярность даже во время карантина, регулярно публикую смелые кадры в социальной сети "Инстаграм". На многих из них Настя запечатлена в нижнем белье, откровенных нарядах или совсем без одежды. По ее словам, Потап совершенно не ревнует к поклонникам и сам учавствует в съемках.

"Мой муж прекрасно к этому относится. Очень часто эти фотографии он сам же и делает", - призналась Настя Каменских.

Несмотря на массу негативных отзывов, певица и ее супруг не унывают и продолжают стараться для преданных фанатов, радуя их все новыми и новыми фото.

"Мы не обращаем внимания на подобные комментарии. Я рада, что вокруг меня больше добрых и позитивных людей, которых я и мой стиль жизни мотивирует. Для таких людей всегда приятно стараться", - заявила арстистка.

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