Долар зірвався з ланцюга, НБУ здивував новим курсом валют: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 19 жовтня спровокує паніку на міжбанку, почавши тиждень з грандіозного падіння.

Долар почне робочий день з плюса в 0,0284 пункту. Євро підніметься ще більше: міжбанк відкриється з +0,1254.

Фахівці з Національного банку стверджують, що курс валют 19 жовтня буде наступним:

100 доларів – 2836,49 грн;

100 євро - 3330,18 грн.

Штрафи за порушення карантину піднімуть до небес, законопроект вже в Раді: скільки грошей доведеться віддати

У МОЗ пропонують збільшити штрафи за порушення карантинних обмежень. Таку пропозицію озвучив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, необхідно, щоб порушення карантинних заходів каралися відразу ж на місці, так як воно впливає на зростання захворюваності в країні. Він зазначив, що в Європі патрулі ходять по містах і стежать за дотриманням правил. В Україні з цим на даний момент не ідеальна ситуація.

Крім цього, Ляшко вважає, що штрафи за порушення карантинних заходів повинні бути вище.

В Україні штраф пропонують підняти до 17 тисяч гривень.

Понад 150 протестувальників проти карантину затримали в Празі

Понад 150 осіб затримали під час заворушень у столиці Чехії Празі, які почалися з акції футбольних і хокейних фанатів проти карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Радіо Свобода"з посиланням на поліцію Чехії

Причиною демонстрації стали урядові обмеження через пандемію. На акцію зібралися понад 500 осіб, що на даний момент заборонено. Протестувальники також порушували й інші протиепідемічні заходи: не дотримувалися дистанції і були без масок.

Більше сотні демонстрантів затримали в центрі Праги. Протестувальників підозрюють у порушенні громадського порядку, насильстві проти правоохоронців та невиконанні їхніх вимог. Йдеться про демонстрантів, які нападали на силовиків під час розгону демонстрації.

Ще близько 50 осіб затримали перед акцією, тому що вони мали з собою небезпечні для оточуючих предмети.

Внаслідок протесту близько 20 співробітників поліції постраждали. Трьох госпіталізували.

Всього в ході зіткнень в лікарні потрапили 9 осіб.

Українців добили новими даними по прожитковому мінімуму, є тільки один вихід: "близько 75 доларів...»

Прожитковий мінімум в Україні має бути набагато вищим.

Таку думку висловив економіст Андрій Новак. За його словами, за даними офісу омбудсмена України, сьогодні більше 25% українців перебувають за межею бідності, так як прожитковий мінімум становить близько 75 доларів на місяць.

За словами економіста, такий дохід не здатний забезпечити потреби людини в повній мірі. Згідно з міжнародною класифікацією ООН про бідність, дохід людини не повинен бути меншим, ніж 5 доларів на день (150 доларів на місяць). Таким чином, прожитковий мінімум в Україні вдвічі менший за межу бідності. Відзначається, що більшість пенсіонерів в Україні отримують пенсію нижче 150 доларів.

Нагадаємо, що українцям підвищать надбавку до пенсій, хто отримає більше всіх: "на гроші можуть розраховувати...".

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