Популярна українська фітнес-модель Юлія Мішура вразила фанатів, показавши пружні форми в одній майці
Кадр красуня опублікувала в Instagram, передає Politeka.
"Всередині кожної жінки живе ще одна мадам, з якою знайомлять не відразу і не всіх», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку видно мішуру, яка позує в одній майці без білизни. При цьому поруч з нею нібито стоїть її зменшена копія, але все в тій же майці.
"Красиво стирчать", "вогонь виглядаєш" « "крута", - пишуть її шанувальники.
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До цього ми писали, що фітнес-модель Юлія мішура епатувала публіку жарким чином.
Знаменитість нерідко дивує шанувальників своїми відвертими образами. Так, фітнес-модель представила фото зі спортзалу, на якому хвалиться досконалою фігурою.
Юлія одягла тісний оранжевий костюм, під яким не було білизни, що видно за виразними випираючими ознаками. Модель втягнула живіт і виставила назад свої апетитні сідниці. Тіло красуні гідно тільки компліментів, а чого тільки варта пружна п'ята точка.
Модель розпустила довге волосся. На її обличчі можна помітити легкий макіяж з пишними віями.
Нагадавши, фітнес-модель Юлія мішура вразила результатами тренування у вузьких лосинах:"яка пружна".
Як повідомляла Politeka, фітнес-модель Юлія мішура влаштувала екстремальні розваги з гарячою сестричкою.
Також Politeka писала, що фітнес-модель Юлія мішура роздяглася до пояса заради гарячого фото з кавою: "Відпадна фігурка"