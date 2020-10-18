Популярная украинская фитнес-модель Юлия Мишура поразила фанатов, показав упругие формы в одной майке
Кадр красотка опубликовала в Instagram, передает Politeka.
«Внутри каждой женщины живет еще одна мадам, с которой знакомят не сразу и не всех», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на снимке видно Мишуру, которая позирует в одной майке без белья. При этом рядом с ней якобы стоит ее уменьшенная копия, но все в той же майке.
«Красиво торчат», «огонь выглядишь», «крутая», - пишут ее поклонники.
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До этого мы писали, что фитнес-модель Юлия Мишура эпатировала публику жарким образом.
Знаменитость нередко удивляет поклонников своими откровенными образами. Так, фитнес-модель представила фото из спортзала, на котором хвастается совершенной фигурой.
Юлия надела тесный оранжевы костюм, под которым не было белья, что видно по отчетливым выпирающим признакам. Модель втянула живот и выставила назад свои аппетитные ягодицы. Тело красотки достойно только комплиментов, а чего только стоит упругая пятая точка.
Модель распустила длинные волосы. На ее лице можно заметить легкий макияж с пышными ресницами.
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура поразила результатами тренировки в узких лосинах: "Какая упругая".
Как сообщала Politeka, фитнес-модель Юлия Мишура устроила экстремальные развлечения с горячей сестричкой.
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