Топ-модель Белла Хадід, ангел з Victoria's Secret порадувала теплим кадром, позуючи в бікіні

Зірка вміє привертати до себе увагу, тому кожне фото супермоделі відразу обговорюється в соціальних мережах і з'являється на всіх фан-акаунтах знаменитості. Як видно на одному з таких кадрів, Белла знаходиться у відмінній формі, а темний бікіні вигідно підкреслює її бюст і плоский живіт.

Схоже, поки Белла святкує свій день народження з подругами, з якими спеціально вирушила на тиждень відпочинку на курорт, фанати активно згадують кращі яскраві образи Хадід. Багато також цікавляться секретами краси стрункої супермоделі.

Дівчина їх і не приховує, підкреслюючи, що вона намагається збалансовано харчуватися, адже дуже часто може балувати себе піцою та іншою шкідливою, але такою смачною їжею з високим відсотком вмісту жирів. Тому Беллі доводиться харчуватися частіше, але дуже маленькими порціями.

Також Хадід випиває смузі або протеїновий коктейль за півгодини до початку тренування і в обов'язковому порядку вживає білок після. Дівчина любить активний відпочинок і кінні прогулянки, а також займається боксом, тому рухливий спосіб життя сприяє активному обміну речовин. Кожен день тренуючись, дівчина може дозволити собі також і алкоголь, про що недавно згадувала на своєму святі.

Ми також писали, що дівчина є улюбленицею мільйонів жінок. Так як красуня володіє дуже яскравою зовнішністю і стрункою фігурою, вона постійно привертає увагу до себе. При цьому вміло вражаючи публіку витівками. Белла в Instagram публікує тільки кращі свої кадри.

Хадід показує, як проходять її фотосесії, ділиться превью-кадрами з останніх рекламних зйомок, блищить вдома в простих образах з сестрою або на ранчо, яке так любить відвідувати. Дівчина на одному з фото показала також себе з незвичайного ракурсу і засвітила при цьому бюст у всій красі.

Белла в тоненькій білій сукні вип'ятила його перед об'єктивом і спеціально відхилилася назад, не посоромившись.

"Яка дівчинка-Полуничка😇 😇 😇; щоб відчути, як ваш аромат прикріплений до візерунків шкіри, треба вдихати; як тут багато спокуси❤️❤️; чудовий образ!; Найгарячіший на бюст; Якби я дійсно міг бути ким завгодно, як насправді, ось ким би я хотів бути @elliebentso; це один з моїх улюблених твоїх образів🖤 🖤 🖤; вона плоска на 99% своїх фото. Що тут сталося?».

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