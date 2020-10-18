Українська модель і актриса шоу-проекту "Жіночий квартал" Марта Адамчук показалася в ефектному вбранні

Як передає Politeka.net, знаменитість поділилася з шанувальниками свіжим знімком на сторінці в Instagram.

Марта влаштувала фотосесію в гламурному образі перед дзеркалом. Вона позувала в чорній широкій сукні з оголеними плечима і рукавичках в стилі опери.

Свій образ артистка доповнила масивним кольє на шиї і невеликими сережками. З вечірнім макіяжем і туго зібраними на потилиці волоссям Марта виглядала ефектно і заманливо.

Зовнішній вигляд красуні дуже сподобався її шанувальникам, вони обсипали Адамчук похвалами і компліментами в коментарях.

"Чудова", "ВАу", "Дуже красиво", - висловилися вони.

Раніше ми писали, що Адамчук постала біля великого вікна, піднявши руки.

Марта позувала спиною до фотографа, який відобразив її оголену спину. Пишна сукня спускалася довгою хвилею від грудей до підлоги.

Артистка зробила зачіску у вигляді низького пучка і гладкого волосся.

Також вона позувала в образі чуттєвої Діви. На ній-червоний довгий халат з вишивкою і широкими рукавами в східному стилі, а також довгі чорні рукавички.

Як відомо, в останньому випуску «жіночого кварталу» артистка офіційно представила свій авторський проект MORA.

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