Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, вразила розмірами бюста

Анастасія вміє дивувати завдяки стильним образам, які приміряє для модних зйомок. Дівчина може похвалитися досить яскравою зовнішністю, тому не обділена компліментами. Так, наприклад, на спекотному фото в купальнику з трендовим леопардовим принтом цього року Квітко показала всю розкіш своїх форм.

З шостим розміром бюста навіть скромний наряд може виявитися відвертим, а в даному бікіні з відкритим дизайном дівчина виглядала дуже пікантно. Вся справа в тому, що сам бюст Анастасії приховати не вдалося і той просто «вискочив» з тонкої тканини ліфа внизу. Втім, Настя позувала так, ніби це задумано і настільки відкритий вигляд зовсім її не бентежить.

"Дитинко, ти прекрасна і багата цією красивою фігурою і обличчям 💗 💗 💗 і красивими очима з палаючими губами 🔥 🔥 🔥 мило поцілувати тебе, якби я був з тобою ❤️ дорога ....; Ти цілуєш мене; вона збирається полювати на свою здобич🤑 🤑 👅 👅 💦 💦; ти мій Бог🙈; я хочу бути твоїм Тигром поруч з цією красивою тигрицею. 🔥 ; Схоже, богиня моя. Life nu kiss 😘 я люблю тебе 💋; Ти найкрасивіша дівчина в світі і я тебе обожнюю за це; приголомшлива приголомшлива супер красуня ... 🔥🔥🔥».

Також дівчину часто критикують за надмірне використання фотошопу і небажання худнути. При низькому зростанні вона важить більше сімдесяти кг, проте це все ще додає їй популярності. У Instagram Квітко публікує лише белфі (сучасна назва відвертим фото із зображенням сідниць).

На одному з фото Квітко в темно-сірому костюмі показала розміри бюста, талії і стегон. Обтягуюча тканина підкреслила всі достоїнства моделі і показала тим самим, як виглядає Настя в спортивному і скромному костюмі з мінімалістичним дизайном.

"Вони стали ще більше🔥 👈 👌; ти йдеш або що, дорога моя любов❤; ти така розкішна😍; моя гарненька королева я люблю Сірий💋; обожнюю твої вигини !!! 🔥 ; Все, що тобі подобається, робить тебе красивим і прекрасним; ти красива і захоплююча👌 👌».

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

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